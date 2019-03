Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici, care a participat duminica, impreuna cu mai multi ministri ai Cabinetului Dancila, la un miting PSD la Brasov, a afirmat ca a fost inspirat de un banner pe care era semnul hashtag sa-si doreasca sa "insiste" pentru a produce o schimbare importanta in Romania.

"Am vazut aici un semn pe un banner: "hashtag". O spun foarte clar, azi eu o sa fiu #Insist! #Insist trebuie sa fim cu totii, sa insistam sa schimbam Romania asa cum ne-o dorim cu totii. Vad multe mesaje frumoase, ”Brasov oras european”, ”Fonduri europene”, ”PSD si-a respectat promisiunile”, ”Investitii in sanatate”. Sunt lucruri care s-au facut in ani de zile. Nimeni nu spune ca s-au facut toate. Sunt multe, foarte multe lucruri de facut.

Este multa minciuna astazi in spatiul public, multa denigrare si dezinformare. Si pentru ce? Este o batalie nu pentru tara asta. Cei care spun lucrurile in acest fel nu doresc binele acestei tari. Sunt de multi ani de zile in administratie si am vazut multe schimbari, din pacate unele dintre ele dorind sa blocheze aceasta tara. (...) Nimeni in afata de romani nu-si blameaza tara cum o facem noi in afara tarii. Trebuie sa invatam sa comunicam. (...) De asta spuneam #Insist. Voi insista cat voi trai pentru ca aceasta tara sa fie acolo unde ne dorim cu totii", a declarat Teodorovici, potrivit Stiripesurse.ro.