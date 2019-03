Vicepresedintele Pro Romania, Mihai Tudose, a afirmat duminica, facand referire la declaratiile de la Brasov ale secretarului general al PSD, Codrin Stefanescu, ca "pe unii care traiesc in lumea lor e bine sa nu-i contrazici".

Intrebat la o conferinta de presa despre afirmatiile ale lui Codrin Stefanescu, conform carora PSD ar fi singurul partid cu "oameni normali", Tudose a raspuns: "Pe unii care traiesc in lumea lor e bine sa nu-i contrazici. Se recomanda si in tratatele de medicina. Lasa-l, are bau-baul sub pat, nu-l contrazice. Celor care le ies balaurii de sub pat e bine sa nu-i contrazici. Eventual le recomanzi sa taie picioarele de la pat ca sa stea patul lipit de podea sa nu mai aiba loc bau-baul acolo".

Duminica, la un miting de sustinere a PSD, unde au fost invitati sapte ministri, secretarul general al social-democratilor, Codrin Stefanescu, le-a spus celor prezenti ca "PSD este singurul partid romanesc care nu este finantat din strainatate, format din oameni normali, muncitori, nu ca ceilalti.

"Azi ne batem intre romani si cei care sunt impotriva Romaniei. Sa spuneti tuturor - prietenilor, colegilor, familiei - lucrul acesta. Anul acesta ne batem pentru Romania!", a mai spus Stefanescu. Potrivit acestuia, intalnirea din Piata Sfatului din Brasov este primul miting electoral al PSD din acest an.

Mitingul a precedat Conferinta extraordinara de alegeri a PSD Brasov, in cadrul careia urmeaza sa fie reconfirmat in functie actualul presedinte al filialei, senatorul Marius Dunca, acesta fiind singurul candidat. Au participat la eveniment vicepremierul Daniel Suciu, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Vlad Oprea, al Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, al Turismului, Bogdan Trif, al Culturii, Daniel Breaz, si al Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, precum si secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, potrivit Agerpres.