Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat duminica faptul ca "foarte curand" ar trebui sa fie organizat un referendum care sa stabileasca o perioada in care exploatarea forestiera sa nu se faca in scop industrial, ci, eventual, doar pentru lucrarile necesare de intretinere.

Declaratia vine in contextul in care fostul prim-ministru spune ca la Camera Deputatilor exista o initiativa legislativa care ar prevedea improprietarirea cultelor religioase cu paduri, fara a fi existat un titlu de proprietate anterior, scrie Agerpres.

"Incepand de maine, toti deputatii Pro Romania avem un obiectiv extrem de important. La Camera Deputatilor este o initiativa parlamentara - PL-x 9/2019 are numarul, care prevede modificarea Legii 1/2000. Este o initiativa semnata de mai multi deputati, in frunte cu deputatul de Teleorman Liviu Nicolae Dragnea, si care prevede improprietarirea cultelor religioase cu paduri, fara a fi existat un titlu de proprietate anterior. Nu vorbesc de ceea ce are deja retrocedat fiecare cult religios, fiecare biserica. La acest proiect de lege s-a adaugat un amendament al unor deputati de la UDMR care prevede si improprietarirea asociatiilor de graniceri din zona Bistrita, Mures, Harghita, Covasna, cei care au fost graniceri inainte de 1918. La fel, nu exista titluri de proprietate", a declarat Victor Ponta in cadrul unei conferinte de presa.

Aceasta initiativa ar fi "o incercare a lui Liviu Dragnea de a mitui cultele religioase cu ceva ce acestia nu au cerut"

"Eu nu stiu si cat am fost prim-ministru nu am auzit niciodata nici Biserica Ortodoxa, nici Catolica, Greco-catolica sa ii improprietarim cu ce nu au. Nu ne-au cerut niciodata asa ceva si nu cred ca au cerut nici acum. Cred ca este mai degraba o incercare a domnului Dragnea, dupa ce, din cauza imaginii sale, referendumul de anul trecut privind familia traditionala a fost un esec rasunator, o incercare cumva de a mitui cultele religioase cu ceva ce acestia nu au cerut", a spus fostul premier.

In context, Victor Ponta a precizat ca acest proiect ridica o problema mai mare, respectiv pastrarea fondului forestier, adaugand ca foarte curand ar trebui sa existe un referendum care sa stabileasca o perioada in care exploatarea forestiera sa se faca doar pentru lucrarile necesare de intretinere.

"(...) De maine incepand, ne folosim toate cele 20 de voturi, toata activitatea noastra la Camera Deputatilor ca sa blocam acest proiect pe care il consideram total gresit si care ridica o problema mai mare, si anume problema pastrarii fondului forestier. Am incercat in Guvernul pe care l-am condus (...) cu Codul silvic, cu alte legi sa oprim ceea ce toti romanii stiu ca este defrisare si o exploatare salbatica a padurilor. Cred ca pe aceasta tema, la un moment dat, foarte curand, nu pe 26 mai, ca sa nu incurcam lucrurile, dar foarte curand ar trebui sa existe un referendum care sa stabileasca o perioada de 3 ani, de 5 ani, de 10 ani, in care exploatarea forestiera sa se faca nu in scop industrial, nu in scop comercial, ci, eventual, doar pentru lucrarile necesare de intretinere", a aratat Ponta.

In cadrul aceleasi conferinte, el a mentionat ca martea viitoare, in prezenta comisarului european pentru Politica regionala, Corina Cretu, va fi anuntata intreaga lista de candidati cu care partidul Pro Romania va participa la alegerile europarlamentare