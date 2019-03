Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca tot ce face PSD trage Romania in jos si creeaza premisele ca Romania sa fie pusa la colt.

"Doi ani va trebui sa fim pe baricade, doi ani ma astept in primul rand din partea dumneavoastra sa fiti in prima linie a bataliei cu PSD, ma astept sa fiti alaturi de oameni, sa fiti implicati in toate activitatile de campanie, in prima linie. Pentru ca nu exista decat o singura cale de a castiga alegerile, sa-i convingem pe romani ca noi suntem solutia, sa-i convingem pe romani ca toate minciunile pe care le primesc in sistem de picatura chinezeasca, de pe posturi de televiziune sau de pe canale media despre care se vede clar de ce sustin PSD-ul sau alte formatiuni politice dupa statele de plata pe care le au diferiti comentatori, diferiti producatori de emisiuni. Trebuie sa le spunem adevarul oamenilor pentru ca adevarul este clar de partea noastra.(...)Tot ce face PSD trage Romania in jos si creeaza premisele ca Romania sa fie pusa la colt si romanii sa sufere numai si numai din cauza absurditatii, relei- vointe si comportamentului anti-european al celor care conduc astazi Romania.

Castigarea alegerilor pentru Parlamentul European va reprezenta o adevarata motiune de cenzura impotriva Guvernului PSD- ALDE. Sa le spunem romanilor ca daca voteaza PNL si PNL castiga alegerile , practic, voteaza caderea guvernului Dragnea, voteaza punerea definitiv la punct a acestei majoritati toxice care a generat cea mai nenorocita guvernare pentru Romania, in momentul in care avem cele mai mari oportunitati de dezvoltare pentru Romania. Parca ne-a batut Dumnezeu ca in anul Centenar, cand am sarbatorit Centenarul sa avem un asemenea Guvern, Guvernul Dancila iar acum cand exercitam presedintia Consiliului Uniunii Europene sa avem niste reprezentanti ca Orlando Teodorovici , ca Daea si altii care nici macar nu stiu pe ce lume traiesc in momentul in care participa la reuniunile formatiunilor componente ale Consiliului Uniunii Europene", a declarat Ludovic Orban, potrivit News.ro.