28 de parlamentari USR au depus joi, la Senat, un proiect de act normativ prin care propune o pedeapsa cuprinsa intre 3 si 10 ani de inchisoare pentru promovarea ideilor si doctrinelor comuniste.

"Pentru prevenirea instaurarii regimului dictatorial comunist si combaterea incitarii la ura, la discriminare si violenta pe motiv de diferenta de clasa sociala prezenta lege reglementeaza interzicerea organizatiilor, simbolurilor si faptelor cu caracter comunist", se arata in Propunerea legislativa privind interzicerea organizatiilor, simbolurilor si faptelor cu caracter comunist, potrivit Adevarul.ro.

Initiativa prevede urmatoarele sanctiuni:



Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la trei la zece ani si interzicerea unor drepturi initierea sau constituirea unei organizatii cu caracter comunist, aderarea la un astfel de grup sau sprijinirea, sub orice forma a vreunei asocieri de acest fel.



Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevazute la alin 1, daca denunta autoritatilor organizatia, inainte ca aceasta sa fi fost descoperita si sa se fi inceput savarsirea vreuneia dintre infractiunile care intra in scopul grupului.



Daca persoana care a savarsit una dintre faptele prevazute inlesneste, in cursul urmaririi penale, aflarea adevarului si tragerea la raspundere penala a unuia sau mai multor membri ai unui grup infractional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate”, potrivit actului normativ.



De asemenea, confectionarea, vanzarea, raspandirea, precum si detinerea de simboluri comuniste se pedepsesc cu inchisoare de la trei luni la trei ani si interzicerea unor drepturi. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza utilizarea in public a simbolurilor comuniste.



Si distribuirea sau punerea la dispozitia publicului, in orice mod, prin intermediul unui sistem informatic, de materiale comuniste constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la cinci ani.

Potrivit proiectului legislativ, nu constituie infractiune fapta prevazuta daca este savarsita in interesul artei sau stiintei, cercetarii ori educatiei sau in scopul dezbaterii unei chestiuni in interes public.

USR propune pedeapsa cu sase luni pana la trei ani de inchisoare sau sanctionarea cu o amenda pentru negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea in mod evident, prin orice mijloace, in public, a crimelor comunismului ori a efectelor acestuia.

In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, toate organizatiile cu caracter comunist, se vor desfiinta de drept.

In expunerea de motive, cei 28 de politicieni USR precizeaza ca „inre anii 1945 si 1989, Romania a suferit prejudicii inestimabile de pe urma regimului totalitar comunist, caracterizat prin incalcarea unor principii si drepturi fundamentale ale cetatenilor.