Lista candidatilor UNPR la alegerile pentru Parlamentul European va fi deschisa de presedintele formatiunii politice, Gabriel Oprea.

"Lista la europarlamentare am sa o deschid eu, vreau sa pot ajuta cat mai mult partidul, raman aici, in tara, sa realizez obiectivele partidului. Pe lista sunt doi generali, Ilie Nastase si Anghel Iordanescu, domnul europarlamentar Ciprian Tanasescu, Luminita Adam, avem multi colegi, domnul senator Iustin Talpos, oamenii din toate generatiile, pregatiti, profesionisti. Ne intereseaza un singur lucru acolo, la Bruxelles, cand ajungem, sa fie oameni patrioti care sa se bata pentru Romania si nu sa o denigreze", a declarat Gabriel Oprea intr-o conferinta de presa organizata sambata, la finalul reuniunii regionale a organizatiilor UNPR din regiunea Bucuresti-Ilfov, potrivit Agerpres.

El a explicat ca, in cazul in care va ajunge europarlamentar, va renunta la mandat in favoare colegilor sai.

Gabriel Oprea a precizat ca partidul se "va bate cu onoare" la alegerile europarlamentare.

"Pentru europarlamentare noi ne reorganizam. Am anuntat public ca vrem sa ne batem cu onoare. Obiectivul strategic al partidului este ca anul viitor la alegeri locale si generale sa obtinem peste 10%, sa avem primari, presedinti de CJ, viceprimari, consilieri locali, judeteni, sa avem din nou parlamentari", a mai spus Oprea.