Fostul presedinte Traian Basescu explica faptul ca Tudorel Toader nu poate da OUG pentru recursul in anulare pentru ca astfel ar incalca decizia Curtii Constitutionala.

"Tudorel Toader nu poate sa vina cu ceea ce a cerut PSD. Sunt 2 subiecte: unul este sa acopere cu OUG pe recurs in anulare pe sentinte din 2014 si pana acum ca sa-i rezolve problema lui Dragnea. Nu se poate! Am fi ca intr-o tara bananiera. Ei se leaga de deciziile CCR, dar ele se aplica pentru viitor. CCR a zis: se permite recurs extraordinar pentru sentintele aflate in curs de recurs extraordinar, ceea ce inseamna 30 de zile, ori ei vor din 2014. Nu se poate!

Exista o varianta: da Tudorel Ordonanta de Urgenta care sta doua saptamani in vigoare, aceea OUG produce efecte. Pana o contesta Avocatul Poporului la CCR sau pana cand o ia in discutie Parlamentul", a spus Traian Basescu, la Romania TV, citat de Stiripesurse.ro.