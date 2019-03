Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, sambata, ca PSD ”si-a facut o traditie sa fure” in sectiile de votare.

"Este o condamnare (pe numele lui Liviu Dragnea-n.r) pentru ca a furat voturi. Nu puteti sa ii acoperiti la o frauda de doua milioane de voturi. Au bagat mai multe voturi decat oameni la vot. La vot au fost vreo sase milioane. Frauda evaluata este pe circa doua milioane de euro. (...) PDL nu a furat la alegeri, dar PSD prin traditie fura in sectiile de votare. PDL a fost un partid corect", a declarat Traian Basescu, la Romania TV, potrivit Mediafax.

Chestionat daca la urmatoarele alegeri prezidentiale va exista posibilitatea de fraudare a votului, Basescu a sustinut ca daca nu vor exista camere de supraveghere va exista aceasta posibilitate.

"Da, cu o singura conditie: daca nu va exista camera de luat vederi in sectia de votare. Frauda cu numar de voturi nu s-ar mai putea face, pentru ca va functiona din nou sistemul cu supravegherea buletinelor, a cartilor de identitate. Singurul moment in care se poate produce frauda, dar la dimensiuni mici este cand se numara voturile. Daca in sectia de votare va fi o camera de luat vederi nu se va mai putea fura nici acolo. Daca avem in fiecare clasa in care dau copiii bacalaureatul am putea sa avem cu usurinta si la alegeri, pentru ca acele camere sunt in scoli, sectiile de votare sunt in scoli.. Deci daca se pune camera avem sansa sa fie un numar corect", a mai spus Basescu.