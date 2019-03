Hotararea de condamnare nu se poate intemeia in masura determinanta pe declaratiile investigatorului, ale colaboratorilor ori ale martorilor protejati, se prevede intr-un proiect de act normativ al Ministerului Justitiei pentru modificarea si completarea Legii 135/2010 privind Codul de procedura penala (Cpp).

Ministerul Justitiei a transmis catre CSM un proiect de act normativ pentru modificarea si completarea Legii 286/2009 privind Codul penal si a Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, dar si un proiect de modificare si completare a Legii 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si a altor acte normative.

"Hotararea de condamnare, de aplicare a unei masuri educative de renuntare la aplicarea pedepsei sau de amanare a aplicarii pedepsei nu se poate intemeia in masura determinanta pe declaratiile investigatorului, ale colaboratorilor ori ale martorilor protejati. De asemenea, aceasta nu se poate intemeia pe declaratiile inculpatilor din acea cauza, ale martorilor care beneficiaza de exonerare de raspundere pentru faptele denuntate sau pe declaratiile celor care beneficiaza de dispozitii legale de favoare pentru declaratiile date in fata organelor judiciare, daca aceste probe nu se coroboreaza si cu altele, administrate legal in cauza. Hotararea de condamnare, de aplicare a unei masuri educative, de renuntare la aplicarea pedepsei sau de amanare a aplicarii pedepsei nu se poate intemeia in nicio masura pe refuzul de a da declaratii al inculpatului", potrivit modificarilor aduse articolului 103 alineatul (3) din Codul de procedura penala.

Se intezice furnizarea oricaror informatii in timpul procesului

O alta modificare adusa Cpp se refera la comunicarea publica si furnizarea de informatii in cursul urmaririi penale si a judecarii cauzei.

Astfel, potrivit proiectului, la articolul 4, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate: "(3) in cursul urmaririi penale si al judecarii cauzei sunt interzise comunicarile publice, declaratiile publice, precum si furnizarea de alte informatii, direct sau indirect, provenind de la autoritati publice referitoare la faptele si persoanele ce fac obiectul acestor proceduri. Persoanele din cadrul autoritatilor publice nu se pot referi la persoanele suspectate sau inculpate ca si cum acestea ar fi vinovate decat in cazul in care exista o hotarare definitiva de condamnare cu privire la acele fapte; (4) prin exceptie, in cursul urmarii penale sau al judecatii, organele de urmarire penala sau instanta de judecata pot comunica public date despre procedurile penale care se desfasoara doar atunci cand datele furnizate justifica un interes public prevazut de lege sau acest lucru este necesar in interesul descoperirii si aflarii adevarului in cauza; (5) in cursul procesului penal este interzisa prezentarea publica a persoanelor suspectate de savarsirea unor infractiuni purtand catuse sau alte mijloace de imobilizare sau afectate de alte modalitati de natura a induce in perceptia publica faptul ca acestea ar fi vinovate de savarsirea unor infractiuni".

Totodata, proiectul cuprinde si noi prevederi privind circumstantele in care se poate propune si dispune arestarea preventiva.

"La articolul 223, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins: '(3) Pentru aprecierea starii de pericol concret pentru ordinea publica, prin propunerea de arestare preventiva si in hotararea judecatoreasca prin care se dispune aceasta masura preventiva trebuie indicate circumstante reale si personale din care sa rezulte amenintarea efectiva, reala si iminenta asupra ordinii publice. In justificarea unei astfel de masuri nu pot fi invocate si retinute argumente generale si abstracte'", se arata in proiect.