PLUS, partidul lui Dacian Ciolos, anunta ca a obtinut confirmarea oficiala ca ministrul Justitiei are in analiza o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codurilor penale.



"La putin timp dupa ce a fost scapat cu ajutorul PSD de motiunea indreptata impotriva sa de catre parlamentari, Tudorel Toader recunoaste ca analizeaza posibilitatea de a modifica cele doua Coduri penale prin OUG. O astfel de informatie confirma zvonurile potrivit carora PSD a blocat adoptarea motiunii indreptate impotriva lui Tudorel Toader in schimbul promisiunii acestuia de a forta modificarea Codului Penal si a Codului de procedura penala printr-o ordonanta de urgenta", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a PLUS.

