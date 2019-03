Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, vineri, ca daca la un eventual referendum pe justitie va fi o intrebare generala, "si Dragnea va spune ca e cu Justitia".



"Daca va fi referendum, este o intrebare generala, asa, «Vreti sa fiti cu justitia, cu anticoruptia», noi credem ca este inutil, nu are rost sa pierzi si timpul si banii. Nu are rost. Cred ca si Dragnea o sa spuna ca este cu Justitia din punctul lui de vedere. Daca va fi o intrebare concreta si foarte clara, de exemplu «Sunteti de acord ca cei condamnati penal in ultimii 5 ani sa nu ocupe functii de demnitate publica», eu voi stampila «Da» pentru ca spre deosebire de multi altii eu am fost acuzat de ceva, nu am fost condamnat, dimpotriva, am fost achitat. M-am dat la o parte, m-am dus, m-am prezentat, nu am tras de timp, nu am facut smecherii procedurale, nu m-am plans la Curtea Constitutionala, nu am schimbat completul de judecata, m-am dus, am fost judecat, am fost achitat, pot sa fac politica din nou.Cand esti condamnat si cand toata tara e blocata de tertipurile avocatesti pe care le faci tu ca sa scapi de judecata, atunci avem cu toti o problema", a declarat Victor Ponta, potrivit News.ro.

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat in aceasta saptamana, la o dezbatere organizata de Festivalul OneWorld, ca este ”aproape hotarat” sa organizeze un referendum pe justitie in ziua alegerilor europarlamentare din 26 mai.