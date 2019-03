Europarlamentarul Claudia Tapardel sustine ca presedintele foloseste ca pretext referendumul pe tema justitiei pentru a intra in campania electorala cu scopul de a sprijini PNL la alegerile pentru Parlamentul European.



"Devine tot mai clar scenariul anticonstitutional la care se lucreaza in prezent: presedintele Iohannis va merge in teritoriu, la foarte multe dintre mitingurile PNL, va urca pe scena, va face bai de multime si va tine discursuri legate de importanta alegerilor europarlamentare, dar mai presus de orice despre tema referendumului pe Justitie, pe care intentioneaza sa-l convoace in aceeasi zi cu alegerile. Este inca o dovada clara ca actualul presedinte al Romaniei, chiar pe ultima suta a mandatului sau, calca in picioare Constitutia.

Culmea ipocriziei, atunci cand i-a convenit din punct de vedere electoral, presedintele Klaus Iohannis s-a prevalat de deciziile celor doua institutii europene, iar acum nu mai tine cont de aceste recomandari. Intelegem ca actualul sef al statului nu respecta deciziile Curtii Constitutionale, lucru dovedit de actiunile sale in timpul mandatului, dar este mult prea mult sa nu permita ca alegerile pentru Parlamentul European sa se desfasoare intr-un climat de liniste.

Presedintele Klaus Iohannis trebuie sa inteleaga ca nu poate da foc la tara ori de cate ori are un interes electoral de moment. Romanii vor veni la urne pe 26 mai pentru a vota reprezentantii in cea mai democratica institutie a Uniunii Europene. A veni cu un referendum pe o alta tema in aceeasi zi cu europarlamentarele nu va face decat sa bulverseze si sa creeze o stare de conflict si de dezbinare in societate. Singurul care mai poate opri sa nu se ajunga la toate astea este chiar Klaus Iohannis, care, din pacate, este hotarat sa faca jocurile meschine ale fortelor politice care il sustin", a declarat europarlamentarul social-democrat, Claudia Tapardel, potrivit Stiripesurse.ro.