Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Sibiu, ca PSD si ALDE ar trebui excluse din familiile lor europene, dupa modelul PPE care a suspendat Fidesz.



"Am sa va dau un mesaj. Nu stiu daca ati urmarit, dar Partidul Popular European a luat decizia de a suspenda Fidesz din PPE, pentru derapajele de la democratie si pentru nerespectarea valorilor si principiilor care stau la baza PPE si la baza functionarii UE. Fidesz a primit un termen de indreptare a comportamentului politic, de corectare a derapajelor aparute in ultima perioada in mesajul public si in deciziile partidului de guvernamant din Ungaria. Noi, ca PPE, am inceput sa facem curat in formatiunea noastra politica la nivel european si asteptam acelasi lucru sa-l faca si alte formatiuni de la nivelul UE, respectiv formatiunea ALDE si formatiunea social-democrata de la nivel european, care, daca vor sa faca curatenie, trebuie sa faca acelasi lucru cu doua partide din Romania, care fac aproape acelasi lucru pe care l-a facut Fidesz la nivel european si in PPE. De altfel, asa, pe drumul care au pornit, PSD si ALDE vor avea o viata extrem de scurta in familiile lor politice.

Oricum, astazi ei sunt paria. Oricum, astazi, un numar tot mai mare de partide europene din familia politica din care fac parte se pronunta pentru excluderea lor din formatiunea politica. Cred ca acesta este rezultatul comportamentului antieuropean si comportamentului impotriva valorilor si principiilor care stau la baza UE", a spus Ludovic Orban, in conferinta de presa de la Sibiu, potrivit G4media.ro.