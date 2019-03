Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca nu va fi niciodata impotriva PSD, ci doar impotriva prostiei si a hotiei.



"Eu nu am fost si nu o sa fiu niciodata anti PSD. Noi iubim poporul PSD-ist, adica oamenii alaturi de care am stat 20 de ani, alaturi de care am facut campanie, alaturi de care am castigat, dar am mai si pierdut. Din pacate, nu suntem pe aceeasi gandire cu cei care conduc acum PSD. Noi, cei din Pro Romania, suntem anti-prostie si anti-hotie. Anti PSD, nu suntem. Si hotia si prostia conduc, din pacate, si Guvernul, si Parlamentul si noi asta vrem sa schimbam. Dar anti-PSD-isti, nu suntem", a afirmat Victor Ponta, potrivit Jurnalul.ro.

Potrivit lui Victor Ponta, in majoritatea actula parlamentara sunt multi care doresc sa se alature echipei pe care o conduce, dar nu au inca si curajul sa o faca. Cel mai probabil, se vor decide dupa alegerile europarlamentare, daca Pro Romania va obtine un scor bun. Acestia sunt, in opinia lui Victor Ponta, cei care vor sa schimbe cu adevarat ceva in Romania.

"Cei care vor sa schimbe cu adevarat ceva in Romania, o pot face, votand Pro Romania. Pe Dragnea o sa-l schimbe Pro Romania. Nu o sa-l schimbe nici PNL, nici USR, ca nu au cum. Eu nu stiu vreun PSD-ist care vrea sa plece la PNL sau la USR, dar stiu vreo mie, care vor sa plece la Pro Romania. Din cei o mie, vreo suta nu-i primim noi. Ceilalti, daca vor sa puna umarul, sunt bineveniti", a mai sustinut Ponta.