Viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu a declarat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Drobeta Turnu Severin, ca tot ceea ce a realizat actuala guvernare in ultimii doi ani, dar si ceea ce va urma pana la alegerile de anul viitor, va asigura un mare avantaj pentru a continua sa guverneze si dupa 2020.



"Atat eu, cat si domnul primar Marius Screciu (primarul din Drobeta Turnu Severin), dar si ceilalti primari, vom face tot ceea ce ne sta in putinta sa nu iesim de la guvernare in 2020. Cred ca tot ceea ce facem in judetul Mehedinti, cele 297 de proiecte de investitii pentru toti locuitorii de aici, cred ca tot ceea ce facem si ce am facut vis-a-vis de marirea salariilor, de facilitati, de bugete importante pentru Educatie si Sanatate si tot ceea ce s-a intamplat in Romania in ultimii doi ani, dar si ceea ce va urma, cred ca va fi o carte de vizita care, in 2020, cand se termina actualul mandat, sa iesim in fata romanilor si sa le cerem inca o data increderea. Sunt convins ca tot ceea ce vom reusi sa facem impreuna cu autoritatile locale ne va asigura un mare avantaj extrem de important pentru a ne continua guvernarea", a afirmat viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, potrivit Agerpres.

Vice-premierul Suciu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, s-a aflat, joi, in judetul Mehedinti, pentru a verifica stadiul lucrarilor de asfaltare pe Bulevardul Tudor Vladimirescu din Dobreta Turnu Severin, finantate prin Programul National de Dezvoltare Locala, precum si pentru a semna doua contracte de finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020.