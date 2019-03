Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, sustine ca a cerut inca din 2016 suspendarea lui Klaus Iohannis pentru jocurile politice pe care le face.



"Ma felicit inca o data pentru faptul ca Insul Bizar NU a primit aviz pentru referendum si cu votul meu. Se intampla in februarie 2017... Votul meu nu il va avea niciodata pentru nimic. Trebuia SUSPENDAT inca din decembrie 2016, cand am cerut prima data acest lucru. Intre timp, am mai solicitat public demararea procedurii de suspendare de cel putin 30 de ori...

Am spus inca de atunci ca, "nesuspendat, Insul Bizar se va asigura ca nu mai ramane piatra pe piatra pe aici". Am avut perfecta dreptate!", a scris Liviu Plesoianu pe Facebook.