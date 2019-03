Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca PNL nu sustine initiativa despre care a vorbit Eugen Teodorovici cu Sorina Pintea, cea de legalizare a canabisului in scopuri medicinale.



"Tara arde si Guvernul se piaptana. Oricum astia se comporta ca si cum ar fi servit canabis. Au pierdut orice legatura cu realitatea si oricum ei incearca sa scape de consecintele infractiunilor comise, asa ca probabil incearca sa scape de pedeapsa pentru ca se comporta ca si cum ar fi consumatori de canabis", a declarat Ludovic Orban, miercuri, potrivit Stiripesurse.ro.

Liderul PNL a afirmat ca "efectele canabisului asupra lor arata ca nu are conotatii, efecte medicale" si ca partidul pe care il conduce nu va sustine o astfel de initiativa.

Reactia lui Ludovic Orban a aparut in contextul anuntului ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, potrivit caruia, canabisul ar putea fi legalizat si utilizat in scopuri medicinale. El a mai spus ca nu este momentul unei dezbateri pentru utilizarea canabisului in scop recreational.

De asemenea, si ministrul Sanatatii sustine ca legalizarea canabisului a fost ceruta de pacienti si de rudele pacientilor cu boli rare si cu afectiuni oncologice cu care a avut, deja, o intalnire de lucru la sediul Ministerului Sanatatii. Potrivit acesteia, legalizarea ar fi un "lucru bun".