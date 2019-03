Candidatul ALDE pentru Parlamentul European, Daniel Barbu a afirmat ca un referendum pe tema justitiei concomitent cu alegerile europene ar parazita scrutinul din 26 mai.



"Ce s-ar putea pune in discutie cu privire la statul de drept? Vedeti, exista o campanie veche si cu accente propagandistice foarte ascutite privitoare la tentativele de politizare a justitiei. Nimic nu e mai politic decat sa incurajezi intreaga societate sa se pronunte intr-o chestiune privind justitia. Justitia trebuie facuta de profesionisti, potrivit legii (...). Sigur, face parte din atributiile lui. Acuma, cine a convocat referendumuri in Romania ultimelor decenii? Maresalul Antonescu, Nicolae Ceausescu si Traian Basescu. Daca Klaus Iohannis vrea sa intre in aceasta galerie iliberala, e binevenit".

Da, eu nu am nimic impotriva sa se organizeze referendumuri pe orice tema, daca cineva considera ca un asemenea instrument are vreo utilitate. Stim cat de redusa e utilitatea legala a unui referendum de tip consultativ. Dar punand intre paranteze asta si convenind cu dvs. ca probabil exista in societate o anumita dorinta de a organiza un referendum, el poate fi organizat cu o saptamana inainte, o saptamana dupa, in toamna, in orice alt moment. Cred ca totusi, asa cum de altfel indica si Comisia Europeana, pe 26 mai tema este Europa, reforma institutiilor europene, rolul fiecaruia dintre statele membre intr-o constructie europeana care trebuie relansata, trebuie sa i se dea o noua vigoare, un plus de democratie. Acestea sunt temele, sunt teme europene si cred ca orice fel de deturnare de la aceasta directie europeana face jocul fortelor antieuropene de tip Putin, China si asa mai departe", a declarat Daniel Barbu la RFI, citat de Hotnews.ro.

Presedintele Klaus Iohannis a spus marti seara ca este "aproape hotarat" sa convoace un referendum in ziua alegerilor europarlamentare.