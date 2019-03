Presedintele PMP, Eugen Tomac, a afirmat referitor la declaratia liderului PSD, Liviu Dragnea, potrivit careia PSD este la guvernare de doi ani, dar nu la putere, ca face pe nevinovatul si incearca o noua diversiune pentru a mai primi odata votul romanilor.



"Intr-un acces delirant de populism, Livache a declarat ca este la guvernare de doi ani, dar nu la putere. Jucand teatrul unui amnezic, Dragnea parca si-a sters din memorie anii in care, impreuna cu Ponta, impartea tara dupa bunul lor plac. In sapte ani, putea sa schimbe fata acestei tari, sa construiasca scoli, gradinite, spitale, autostrazi, sa creasca nivelul de trai. Dar oamenii au fost pacaliti, mintiti, manipulati.



Dragnea incearca o noua diversiune pentru a mai primi odata votul romanilor

Si pentru ce? Pentru ca PSDragnea sa-si indestuleze prietenii, sa adune carute de bani, ca-n tarile bananiere. El se plange acum ca a fost prizonierul functionarilor din ministere. Fara nici cel mai mic bun simt, merge printre romani si arunca vina falimentului acestei tari pe niste amarati din institutiile publice. El face pe nevinovatul, incearca o noua diversiune pentru a mai primi odata votul romanilor.

Livache a fost omul politic caruia aceasta tara i-a acordat, in ultimii ani, cele mai multe sanse pentru a demonstra ca este in stare sa schimbe ceva. Niciun politician nu a fost incarcat cu atata responsabilitate. Si ce-a facut el cu aceasta incredere? Si-a batut joc de Romania, si-a batut joc de fiecare roman in parte. I-a privit pe romani in fata cu un zambet sfidator si a impartit doar apropiatilor sai lapte si miere.

Liviu Dragnea a avut timp cel putin 7 ani in care sa le demonstreze romanilor ca este in stare de ceva. Dar a esuat lamentabil, motiv pentru care sunt tot mai multi cei care ii spun: Livache, lasa-ne!", a scris Eugen Tomac pe Facebook.