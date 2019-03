Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat, marti seara, la TVR 1, ca amnistia fiscala va fi discutata in Guvern in luna aprilie.



"Amnistia fiscala vine, curand. Cei care ne urmaresc sa nu creada ca pot sa nu plateasca la stat. Este pentru trecut. Aceasta propunere va fi foarte bine primita de mediul de afaceri. Va fi valabila si pentru cei care sunt in esalonari (si insolventa – n.red.). In aprilie, vreau sa o avem in Guvern", a spus Eugen Teodorovici, marti seara, intr-o emisiune la TVR1, citat de Hotnews.ro.

Ministrul Finantelor a mentionat ca va fi valabila atat pentru mediul privat, cat si pentru cel public – "nu poti sa actionezi diferit".

"La o companei de stat este clar ca este singura sansa si unica, probabil, sa poti sa o readuci in economie ca un actor activ. Ca si la privat spui asa: «Ai accesorii, le dai la o parte», ce ramane ca principal. Aceasta este una dintre propuneri", a mai spus ministrul Finantelor.