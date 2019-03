Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca liderul PSD, Liviu Dragnea este tipul "siretului las", care nu isi asuma niciodata nimic, precizand ca acesta "are zilele numarate".



"Dragnea e las. Dragnea e tipul lasului. A siretului las. Uitati-va cum nu isi asuma ceva. El tot timpul ori e bolnav, ori e plecat din tara. Are zilele numarate. El nu are viitor politic. El va fi candidat, dar niciodata nu ar putea castiga alegerile prezidentiale in Romania. In partid il sapa, sanctiunea de la electorat, pe de alta parte. Usor, usor si pensionarii isi vor da seama ca au fost pacaliti.

S-o clarificam si cu Dragnea. Nu, Dragnea a plecat din PD in 2000. Eu am devenit presedintele PD in 2001. Era domnul Roman presedinte, dansul l-a descoperit, sau in vremea dansului a fost descoperit Dragnea, nu in vremea mea. Eu recunosc, eram ministru. Venea si Dragnea printre ei, dar el a plecat din partid cu un an inainte sa fiu in fruntea PD", a afirmat Traian Basescu, marti seara la Realitatea TV, citat de Stiripesurse.ro.