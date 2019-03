Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca este ''aproape hotarat'' sa convoace referendum national pe 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare.



"Lucram deja intens la asta, analizam datele, variantele, partea legala. Eu sunt aproape hotarat sa convoc referendum pentru data de 26 mai, cand avem alegeri europarlamentare. Lasati-mi o marja, care se datoreaza nevoii unei analize aprofundate, unei discutii aprofundate, fiindca nu vreau sa fac eu un referendum pentru ceva anume, daca fac referendum atunci vreau sa am parteneri nu numai partidele, probabil mai mult din Opozitie, societatea civila, romanii care doresc sa dea un semnal clar si pentru asta pot sa va spun ca, de o saptamana incoace, lucram foarte intens. I-am rugat pe cei din echipa mea sa imi propuna maine - poimaine un draft de agenda, care cu siguranta va presupune o intalnire si cu cativa reprezentanti foarte hotarati din societatea civila", a spus seful statului, la dezbaterea "Presedinte sau cetatean/ om politic si societate civila", organizata in cadrul Festivalului international de film documentar si drepturile omului de catre Asociatia One World Romania.

Klaus Iohannis a precizat ca discutia cu privire la referendum nu a revenit intamplator.

"S-a vorbit mult despre referendum si am spus in mai multe randuri ca lucrurile trebuie evaluate din foarte multe puncte de vedere. Dorinta este una, putinta este alta. Eu nu am vrut sa convoc un referendum doar ca sa ne aflam in treaba si sa nu treaca fiindca nu participa lumea sau nu este suficient interes. Discutia a revenit si nu a revenit intamplator. Am primit acum nu multe saptamani o lege spre promulgare care clarifica anumite aspecte juridice si de europarlamentare si de alte alegeri, in care pesedistii introdusesera un paragraf - "impreuna cu alegerile europarlamentare nu se poate organiza nimic altceva", nici alegeri, nici referendum. Mi s-a parut foarte suspect incat am contestat la CCR avand ceva in minte pentru ce ar putea urma. CCR mi-a dat dreptate. Acea prevedere este neconstitutionala si, ca atare, am inceput sa analizez impreuna cu echipa mea de la Cotroceni cum ar fi daca as convoca un referendum fix pentru data alegerilor europarlamentare. La inceput am fost relativ putini entuziasti pentru aceasta idee, adica eu si inca vreo doi - trei, dar am reusit sa conving mai multi pentru ca trebuie sa judecam foarte bine aceasta chestiune", a explicat presedintele, potrivit Agerpres.

Seful statului a spus ca "un referendum nu poate sa produca o lege" si ca isi doreste ca natiunea sa se exprime la acest scrutin popular.