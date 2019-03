Intr-un interviu acordat DCNews , Rares Bogdan a sustinut ca liberalii vor forta caderea Guvernului in cazul in care ar castiga alegerile.

Intrebat de Bogdan Chirieac daca va cere caderea Guvernului in cazul in care ar castiga alegerile, raspunsul candidatului la europarlamentare pe lista PNL a fost: "Vom forta asta! Vom forta caderea Guvernului pentru ca Romania nu mai rezista cu Guvernul PSD-ALDE, sustinut din umbra de UDMR! Sunt in stare sa arunce in aer linistea Transilvaniei mele si a dvs. si a Romaniei doar pentru 30 de arginti, 30 de voturi ale UDMR. Nu e in regula ce fac!".



In egala masura, Rarea Bogdan este de parere ca PNL va avea un scor peste PSD: "PNL va fi pe primul loc. (...) Vom zdrobi PSD, sa-i vad cu capul plecat si atunci voi fi fericit".

De asemenea, el a mai mentionat ca nu da sanse USR-PLUS sa fie peste PNL la alegeri.