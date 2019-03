Senatorul PSD Serban Nicolae vorbeste, in premiera, despre posibilitatea retragerii din proiectul Parchetului European.



"EPPO nu prea are acoperire constitutionala in Romania. Ar insemna ca avem doua categorii de procurori - cei constituiti in parchete pe langa instantele de judecata in Romania si procurori constituiti in parchete in afara tarii", a spus Nicolae la Europa Libera.

Reprezentantii Romaniei la EPPO sunt anticonstitutionali, a mai tinut sa mentioneze Nicolae, care a mai adaugat ca, in momentul in care Ordonanta 8/2019 va ajunge la Senat, va solicita armonizarea ei cu Legea fundamentala. In egala masura, el este de parere ca aderarea la EPPO este o chestiune la nivel de guverne, nu o institutie fundamentala a UE, pe baza de tratat.

"Procurorii romani care lucreaza acolo isi pierd calitatea de procurori in Romania. Romania nu trebuia sa adere la EPPO! Noi ne-am cam grabit. Sunt chestiuni de detaliu", a mai declarat el, citat de realitatea.net.