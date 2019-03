Augustin Lazar anunta ca isi va depune candidatura in cadrul procedurii declansate de ministrul justitiei pentru selectarea noului procuror general, functie ce va fi vacanta incepand cu data de 28 aprilie 2019.



"Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, domnul Augustin Lazar, aduce la cunostinta publicului faptul ca isi va depune candidatura in cadrul procedurii declansate de ministrul justitiei pentru selectarea procurorului in vederea efectuarii propunerii de numire in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, functie vacanta incepand cu data de 28 aprilie 2019.

Obtinerea unui nou mandat ar reprezenta posibilitatea continuarii proiectelor initiate, a procesului de modernizare si consolidare institutionala a Ministerului Public in scopul continuarii obtinerii de rezultate pozitive in activitate, a reprezentarii convingatoare a intereselor generale ale corpului social, apararii neconditionate si de calitate a ordinii de drept, a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.

Continuarea exercitarii functiei de procuror general este utila si din perspectiva dezvoltarii cooperarii judiciare internationale in contextul racordarii internationale la sistemul de valori judiciare europene. In acest sens, reamintim obligatia respectarii angajamentelor ce decurg din exercitarea de catre Romania a presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene. Astfel, in cursul lunii octombrie 2018, la Forumul Consultativ al Procurorilor Generali si Sefilor Procuraturilor Statelor membre ale Uniunii Europene, eveniment anual organizat la sediul Eurojust de la Haga de catre statele care detin presedintia Consiliului Uniunii Europene, Ministerului Public din Romania i s-au incredintat prerogativele organizarii celei de-a 14-a intalniri a Forumului, alaturi de Finlanda. Manifestarea va reprezenta primul eveniment judiciar organizat de Ministerul Public din Romania cu impact pentru toate procuraturile din Uniunea Europeana, avand un rol esential in stabilirea agendei si a temelor care vor fi dezbatute.

Ministerul Public va co-organiza mai multe evenimente internationale

De asemenea, in perioada urmatoare Ministerul Public va co-organiza mai multe evenimente internationale. Astfel, in cursul lunii aprilie 2019, Ministerul Public din Romania, in colaborare cu Asociatia Internationala a Procurorilor Francofoni (AIPPF) si Organizatia Internationala a Francofoniei (OIF), va organiza la Bucuresti o conferinta regionala avand ca tematica independenta procurorilor, respectiv protectia prin mijloacele dreptului penal a patrimoniului cultural national.

Totodata, pe 23 mai 2019, sub egida Eurojust, la Haga, in Olanda, va fi organizata cea de-a 4-a Zi impotriva impunitatii cu privire la infractiunile de genocid, crime de razboi si crime impotriva umanitatii. Ziua Impotriva Impunitatii se organizeaza anual, incepand din 2016, pe 23 mai, fiind prezidata de statul care asigura presedintia Consiliului Uniunii Europene la momentul respectiv, fiind organizata in cooperare cu Reteaua Europeana de cercetare a genocidului, crimelor de razboi si crimelor impotriva umanitatii. Scopul acestei manifestari este acela de a promova cercetarea de catre statele membre, la nivel national, a genocidului, crimelor de razboi si crimelor impotriva umanitatii, de a recunoaste eforturile facute in acest scop de a reafirma angajamentul global al Uniunii Europene de a continua lupta impotriva impunitatii fata de aceste crime", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a Ministerului Public.