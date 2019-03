USR a lansat, luni, un policy brief in care a prezentat viziunea de reforma a sistemului educational. USR considera ca este vitala reformarea profunda a educatiei, si reprezinta singura sansa de salvare a Romaniei, dupa nenumaratele experimente nereusite facute in principal de PSD.



"«Am citit declaratia lui Liviu Dragnea si in premiera ii dau dreptate:<<Romania are nevoie disperata sa recupereze cele aproape trei decenii in care reforma educatiei a esuat>> – a esuat DIN CAUZA guvernelor PSD, care au detinut in ultimii 30 de ani 2/3 din portofoliile de la Ministerul Educatiei. Chiar zilele acestea, Ecaterina Andronescu a mai dat drumul unui proiect de noua lege a invatamantului “pe surse”, proiect care nu spune nimic nou, de altfel. USR pune astazi in dezbatere o viziune consistenta de schimbare a paradigmei de educatie, viziune care propune: centrarea sistemului educational pe nevoile elevului/studentului si schimbarea modului de invatare, orientat pe dezvoltarea gandirii critice; cresterea implicarii parintilor in scoli, prin consiliile de administratie si depolitizare si descentralizare, prin desfiintarea inspectoratelor scolare – astazi vasalizate fata de putere», a declarat presedintele USR Dan Barna.

Efectele haosului creat de ministrii Educatiei au facut ca realitatea sa arate ca Romania este campioana europeana la analfabetism functional (persoane care stiu sa citeasca, dar nu inteleg ce citesc), la abandon scolar, avem cea mai mare rata din UE in mediul rural (27%), locul 3 dupa Estonia si Malta la parasirea timpurie a scolii. In plus, suntem singurul stat din intreaga UE in care valorile acestui indicator, in loc sa scada si sa tinda la tinta de maximum 10% asumata de Guvern pentru anul 2020, cresc de la an la an. De asemenea, avem 2500 de scoli cu toalete in curte, iar sistemul de invatamant a fost acaparat politic prin inspectoratele scolare judetene pentru ca directorii de scoala se aleg dintre oamenii cu carnet de partid.

Avand aceasta realitate ingrijoratoare, viziunea USR pentru reformarea sistemului de educatie prevede cei 3 piloni: punerea copilului/tanarului in centrul sistemului educational si incurajarea educatiei personalizate, cresterea rolului parintilor in educatie si desfiintarea inspectoratelor scolare, cu transferul puterii de decizie si al autonomiei catre consiliile de administratie din scoli.

In privinta educatiei universitare, USR sustine implicarea activa a mediului privat in programele derulate de universitati, scopul comun fiind acela de a pregati tineri cu un inalt nivel de calificare, eliminarea plagiatului si revizuirea sistemului de auditare a calitatii invatamantului superior, cu ierarhizarea universitatilor in functie de performante", se arata intr-un comunicat USR.

Consulta documentul AICI.