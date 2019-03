Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, someaza Guvernul sa adopte o ordonanta de urgenta care sa prevada cresterea alocatiilor copiilor din luna martie.



"Ordonanta de urgenta a lui Dancila prevede ca aceasta alocatie sa intre numai din luna aprilie, ceea ce este extrem de daunator pentru copiii din Romania. In consecinta, somez Guvernul Romaniei sa dea OUG ca alocatia copiilor sa creasca incepand cu luna martie", a declarat luni Sighiartau, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL.

El a acuzat PSD de minciuna si a precizat ca amendamentul PNL la legea bugetului de stat prevedea majorarea alocatiilor din luna martie.

"Minciuna PSD-Dragnea are picioare scurte. Dupa ce au inceput sa minta cu nerusinare ca nu pot pune in aplicare amendamentul PNL cu privire la majorarea alocatiilor din luna martie, acum sunt curios ce minciuni mai nascoceste PSD ca sa nu acorde aceasta majorare, asa cum a fost prevazuta. Amendamentul PNL prevedea foarte clar ca aceasta majorare a alocatiilor pentru copii sa creasca incepand din luna martie si pe toata perioada anului si in urmatorii ani, iar PSD impreuna cu Dragnea a inceput sa minta sa spuna ca aceasta alocatie nu se poate majora din luna martie din cauza legii bugetului de stat. Acum bugetul este aprobat. Sunt curios ce fel de minciuni mai are Dragnea ca sa nu puna in aplicare aceasta majorare a alocatiilor pentru copii", a spus deputatul PNL.