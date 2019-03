Liderul Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca adevaratele probleme ale Romaniei sunt uitate sau ingropate in stirile despre "dosare", romanii se unesc in jurul unei initiative simbolice de constructie a unui metru de autostrada, infractori eliberati prematur pe baza unei legi strambe comit din nou violuri, talharii si crime, nu suntem in Schengen iar despre aderarea la Zona Euro o mai ia in serios doar Viorica Dancila.



"De fapt aceasta este marea problema a Romaniei : din Ianuarie 2017 si pana azi toata energia Guvernului, Parlamentului, Presedintelui , a Opozitiei parlamentare, a televiziunilor si jurnalistilor a fost consumata aproape exclusiv pentru batalia pe Justitie / Scapa sau nu Dragnea, Valcov si altii din grupul lor de inchisoare ? cine pune procurorii sefi Iohannis sau Dragnea? Cine va fi “Stapanul Dosarelor” in anii care urmeaza? Cum anulam decizii deja luate de instante sau cum amanam procesele unor oameni politici cat mai mult? Si tot asa .... Luni Liviu Dragnea trebuia sa se prezinte la Inalta Curte de Justitie, sa dea declaratia finala si sa inchida o data pentru totdeauna aceasta telenovela judiciara / brusc s-a imbolnavit ( ne-a anuntat “medicul de familie” Codrin - acelasi om serios care se jura in Ianuarie ca “Sefu” e in Romania si munceste la Buget - exact cand “Sefu” era cu Valcov si Arsene la plaja in Maldive) / nu stiu de ce trage de timp ( nu uitati ca este singurul om din istoria Romaniei care a avut procesul luat de la inceput ca s-a pensionat un judecator) - eu stiindu-ma nevinovat am fost in carje la DNA si mi-am dorit sa termin cat mai repede procesul meu ! E clar ca inca o luna o sa se vorbeasca doar despre procesul lui si de ordonantele de urgenta care trebuie date ca sa scape de probleme!

Adevaratele probleme ale Romaniei sunt uitate Intre timp adevaratele probleme ale Romaniei sunt uitate sau ingropate in stirile despre “dosare” / romanii se unesc in jurul unei initiative simbolice de constructie a unui metru de autostrada/ spitalele regionale finantate din banii UE nici vorba sa fie construite / scolile au tot conditii inadecvate/ inflatia tot cea mai mare din Europa / pensiile si salariile sunt inghetate de la 1 Ianuarie/ proiectele de investitii sunt doar la televizor/ infractori eliberati prematur pe baza unei legi strambe comit din nou violuri, talharii si crime / nu suntem in Schengen iar despre aderarea la Zona Euro o mai ia in serios doar Viorica Dancila / cresterea economica este la jumatate/ importam cu 15 miliarde de euro mai mult decat exportam / avem cel mai mare deficit bugetar din Europa si cele mai mari dobanzi la imprumuturile guvernamentale! Justitia este importanta - dar ignorarea si acoperirea tuturor celorlalte probleme reale de pe agenda romanilor este o catastrofa sociala! Noi, cei de la PRO Romania, o sa facem toate eforturile sa ne ocupam de aceste probleme ale societatii/ stim ca este dificil dar, daca altii nu o fac, suntem noi toti ProRomania!", a scris Victor Ponta pe Facebook.

