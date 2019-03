Este nevoie de legile Justitiei - a fost raspunsul secretarului general al PSD, Codrin Stefanescu, la afirmatia primarului Brailei, Marian Dragomir, care a spus ca, din punctul sau de vedere, social-democratii ar trebui sa abandoneze acest subiect si sa vorbeasca mai mult despre realizarile din judete.

"Da, Marian (Marian Dragomir - n.r.), este foarte corect, suntem un partid de oameni care construiesc, dar, in acelasi timp, ce noi construim altii incearca sa distruga, pas cu pas. Este nevoie de legile Justitiei. Este nevoie de tot ceea ce am facut noi, pentru ca sunt primari, viceprimari, consilieri judeteni, municipali hartuiti cu catusele ani de zile, in toata tara, pentru tot felul de mizerii si aberatii. Tot ce inseamna PSD nemernicii astia au vanat pas cu pas, bucatica cu bucatica. Nemernicii astia ne-au vanat cu catusele in mana, cu niste legi facute de Macovei, crezand ca ne sperie", a declarat duminica Stefanescu, potrivit Agerpres.

Codrin Stefanescu a participat la Braila, la Conferinta extraordinara de alegeri de la filiala PSD, unde pentru ocuparea functiei de presedinte s-a inscris un singur candidat - senatorul Ion Rotaru, care a fost ales cu unanimitate de voturi.

"Ne-am fi dorit foarte mult sa participe si Liviu Dragnea, este prima sedinta din acest turneu la care nu participa, stiti ca medicii au decis aseara (n.r. - sambata) sa il interneze. Sub conducerea lui Ion Rotaru, PSD Braila va obtine un scor exceptional in alegeri. (...) Va spun ca este musai sa castigam alegerile europarlamentare si este obligatoriu sa dam presedintele Romaniei", a aratat Codrin Stefanescu.

Senatorul Ion Rotaru este cel care a condus PSD Braila si inainte ca aceasta pozitie sa fie preluata, pe 20 septembrie 2018, de fostul premier Mihai Tudose, care demisionat din partid pe 29 februarie si s-a inscris in Pro Romania.

"Cu lucruri bune sau mai putin bune, am reusit intotdeauna sa iesim invingatori, am reusit intotdeauna sa castigam toate bataliile electorale, cu foarte mici exceptii. Am reusit sa obtinem scoruri foarte bune, batand la scor, fara drept de apel, pe opozantii nostri de aici, de la nivelul judetului. Am avut un scor bun la alegerile precedente, putem sa o facem si de aceasta data. Apelul meu la dumneavoastra este sa fim implicati, sa fim acolo unde trebuie si la momentul la care trebuie, in asa fel incat cetatenii care aleg sa aleaga in cunostinta de cauza, in asa fel incat noi, ca organizatie, sa ne clasam in continuare pe locurile fruntase la toate tipurile de alegeri", a precizat Ion Rotaru.

La Conferinta extraordinara de alegeri de la PSD Braila au mai fost prezenti vicepremierul Daniel Suciu, ministru al Dezvoltarii Regionale, presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, si ministrul Apararii, Gabriel Les.