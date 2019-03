Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, duminica, la Vaslui, ca partidul sau isi propune sa obtina un scor de 10% la alegerile europarlamentare din luna mai, afirmand ca acest scrutin reprezinta pentru PMP un test, dar si un moment pentru relansarea formatiunii.

"La lupta, oameni buni, vreau sa intelegeti ca suntem in batalie politica! Vreau sa intelegeti ca aveti pentru ce sa va bateti in aceasta campanie. Noi mergem cu propria lista si incercam sa le demonstram inca o data tuturor ipocritilor din politica faptul ca acest partid are vana si are obiective pentru care se bate. Intram in aceasta batalie politica pentru ca vrem ca Traian Basescu sa ajunga la Bruxelles, pentru ca Romania, de cand a intrat in Uniunea Europeana, are un gol imens acolo. Nimeni n-a reusi sa se impuna si sa le explice europenilor ca om fi intrat noi mai tarziu in UE, dar suntem o natiune mare, cu o cultura puternica, cu resurse uriase si dornica de o viata mai buna, de salarii ca-n Europa, de pensii ca-n Europa, de o viata pe care o meritam. (...) Cu Traian Basescu primul pe lista de la europarlamentare, vrem sa obtinem un scor de 10%", a spus Eugen Tomac, in cadrul Colegiului Judetean al PMP Vaslui.

Deputatul Petru Movila, vicepresedintele PMP, a vorbit despre importanta aducerii de noi membri care sa faca echipa, pentru ca partidul sa obtina rezultate bune la alegerile europarlamentare.

Movila: Cel mai bun europarlamentar al Romaniei va fi Traian Basescu

El a subliniat ca cel mai bun europarlamentar al Romaniei va fi Traian Basescu si a spus ca actualii europarlamentari care mai candideaza pentru un mandat ar trebui sa-si depuna rapoarte de activitate, pentru a le arata cetatenilor ce au facut pentru ei, informeaza Agerpres

''Urmeaza o campanie electorala de partid, de echipa. Daca nu ai echipa, nu se strang semnaturi, nu ai sanse sa fii multumit la final. De aceea, e important sa facem intalniri cu oamenii, sa aducem membri noi. (...) Europarlamentarii in functie sa faca rapoarte de activitate sa spuna ce intorc inapoi acasa dupa ce au luat voturi. Dupa ce au fost alesi, au dormit, iar acum s-au trezit cand urmeaza sa candideze din nou", a afirmat Petru Movila.

La randul sau, presedintele PMP Vaslui, Corneliu Bichinet, a vorbit despre necesitatea implicarii tuturor membrilor de partid. El i-a invitat pe cei care nu sunt inscrisi in alte partide sau care nu sunt multumiti de formatiunile in care activeaza acum sa se se inscrie in PMP, anuntand ca organizatia vasluiana a partidului isi propune la europarlamentare un scor de peste 7%.

"Dupa europarlamentare, vin alegerile noastre. Nu uitati ca intr-un an facem listele pentru comune, orase si municipii. Candidatii vor fi stabiliti in functie de munca si de rezultate. Nu-i vom pune pe liste pe cei mai scunzi sau mai inalti, ci pe cei mai buni. Sunt oameni care vor sa fie neaparat primii pe liste, dar acest lucru nu este posibil, pe locul I nu sunt mai multi. Trebuie sa muncim, iar cei care nu se implica nu au cum sa ramana in structurile de conducere", a mentionat Bichinet.

El a anuntat ca PMP Vaslui a eliminat din structura de conducere patru membri pentru neimplicarea in munca de partid.