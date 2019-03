Liderul PLUS Dacian Ciolos a declarat duminica, la Constanta, ca social-democratii nu sunt de acord cu organizarea unui referendum pe Justitie pe 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare, deoarece pentru Liviu Dragnea patriotismul pare sa insemne ''o Romanie care sa fie lasata in pace de Uniunea Europeana''.

"Pentru Liviu Dragnea, patriotismul pare sa insemne o Romanie care sa fie lasata in pace de Uniunea Europeana si de toti altii. Pentru noi, patriotism inseamna o Romanie demna in Uniunea Europeana si asta e diferenta de viziune si de deschidere", a afirmat Ciolos, intr-o conferinta de presa organizata de Alianta 2020 USR - PLUS, conform Agerpres.

Potrivit acestuia, referendumul pe Justitie poate fi organizat in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare, fiind astfel ascultat raspunsul romanilor referitor la valorile europene.

"Ideea este ca aceasta campanie sa fie folosita pentru a vorbi despre Europa, despre valorile europene. Acest referendum pentru Justitie, daca el va avea loc in aceeasi zi, va duce discutia exact pe acest subiect, valorile europene si Uniunea Europeana. Eu nu vad cum poti sa spui ca vrei sa construiesti bunastare si prosperitate, atat timp cat nu ai curajul sa asculti raspunsul romanilor vizavi de acest lucru. Si sa asculti raspunsul romanilor la aceasta intrebare: vrem o Romanie curata, vrem o Romanie cu politicieni care sa nu mai provoace suspiciuni (...)? Nu vad de ce nu ar avea curajul sa asculte raspunsul romanilor la aceasta intrebare si nu vad un moment mai bun ca acest raspuns sa vina in acelasi timp cu votul pentru Europa si pentru Parlamentul European, pentru ca sunt valori care se leaga", a spus Dacian Ciolos.

Dan Barna, a precizat ca referendumul pe Justitie este unul pentru ramanerea tarii noastre in UE

", a declarat Barna.

Conform acestuia, referendum pe Justitie si alegeri europarlamentare in aceeasi zi inseamna ca Romania nu mai vrea sa fie ''o republica a infractorilor''.

"Ne luam tara inapoi, iesim la vot pe 26 mai si, daca va fi si referendumul, transmitem mesajul ca Romania nu mai vrea sa devina o republica a infractorilor sau daca noi toti gresim, daca toti oamenii care sunt de doi ani si jumatate in strada gresesc, si de fapt romanii vor sa ne conduca Liviu Dragnea in continuare spre Rusia si in afara din Europa (...), daca acela va fi rezultatul inseamna ca noi toti ceilalti nu am avut dreptate. Dar eu cred si sunt foarte convins ca romanii vor ca tinerii sa ramana in tara, ca romanii vor sa fie mandri de locul lor in Europa si nu vor sa isi ceara mereu scuze cu capul plecat in fata unor condamnati penal. Aceasta este miza referendumului si aceasta este miza acestor alegeri, unde chiar e important sa iesim cat mai multi dintre noi la vot", a afirmat Dan Barna.