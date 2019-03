Dan Barna si Dacian Ciolos - doresc ca alegerea primarilor sa se faca in doua tururi de scrutin si cer parlamentarilor sa voteze o lege in acest sens.

"Primul punct ca importanta si ca impact la nivel national este exact revenirea la alegerea primarilor in doua tururi, pentru ca in prezent reprezentativitatea unor primari din tara se bazeaza pe votul a 8 sau 12% din electorat, ceea ce era de-a dreptul ridicol. Am folosit si folosim toate instrumentele legale la nivel parlamentar si la nivel de initiativa cetateneasca pentru modificarea legii", a declarat liderul USR, Dan Barna, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, conform Agerpres.

Potrivit acestuia, referitor la alegerile ce vizeaza primarul Capitalei, Opozitia trebuie sa aiba un candidat unic

", a afirmat Barna.

Referitor la acuzatiile aduse de reprezentantii ALDE ca Dacian Ciolos, in mandatul sau de premier, nu a dorit sa dea o ordonanta de urgenta pentru alegerea primarilor in doua tururi, liderul PLUS a subliniat ca Parlamentul putea vota o lege in acest sens.

"Am spus foarte clar de atunci - sustin alegerile pentru primari in doua tururi, e cel mai democratic. Aceasta decizie, care e una politica, trebuie asumata politic in Parlament, pentru ca daca nu e asumata politic in Parlament, oricand Parlamentul poate sa schimbe aceasta decizie. Si am pus acolo un exercitiu de logica si am spus asa: vor partidele din Parlament Romaniei in majoritate alegeri in doua tururi? PNL, ALDE, PSD, UDMR si asa mai departe, atunci nu era inca USR in Parlament, vor alegeri in doua tururi? Pai daca vor, de ce au nevoie de ordonanta de urgenta? De ce nu pot vota o lege in Parlament? Daca Guvernul da o ordonanta de urgenta pentru acest lucru, nu exista riscul ca tot o majoritate in Parlament sa intoarca aceasta decizie, poate chiar imediat dupa organizarea alegerilor si sa anuleze in felul asta alegerea? Si cine e de vina atunci? Guvernul care a dat ordonanta de urgenta pe o lege eminamente politic", a explicat Dacian Ciolos.

El a precizat ca sustine alegerile locale in doua tururi

", a afirmat Ciolos.

Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata, la Constanta, ca formatiunea politica pe care o reprezinta sustine alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, in conditiile in care alegerile locale intr-un singur tur reprezinta un handicap pentru Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor, fiind avantajate nemeritat partidele mari.

Referitor la acest subiect, presedintele Organizatiei judetene ALDE Constanta, senatorul Ion Popa, a sustinut ca Dacian Ciolos, in mandatul sau de premier, putea sa modifice Legea alegerilor locale si primarii sa fie alesi in doua tururi de scrutin, dar nu a vrut sa faca acest lucru.