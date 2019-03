Liderul Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac, este convins ca, pe 26 mai, se va "reseta" toata viata politica, fiind increzator in sansele de reusita ale PMP la alegerile europarlamentare.

"Suntem la zi si ne-am atins toate tintele in ceea ce priveste strangerea de semnaturi pentru alegerile europarlamentare, alegeri care vor fi importante pentru toata scena politica. Sunt convins ca pe 26 mai se va reseta toata viata politica, pentru ca in primul rand PSD-ul nu va mai lua scorul pe care il viseaza, de peste 40%. In mod sigur si pentru celelalte partide va reprezenta un test important", a declarat, duminica, la Iasi, Eugen Tomac, conform Agerpres.

El a precizat ca pentru PMP alegerile europarlamentare nu reprezinta doar o batalie politica pentru atingerea unor obiective.

"Vrem ca la Bruxelles sa ajunga oameni competenti, capabili sa reprezinte interesele natiunii romane. Am observat ca in ultimii zece ani la Bruxelles, in dreptul Romaniei, a existat un gol, gol pe care niciun politician nu a reusit sa il acopere prin consistenta, implicare, atitudini clare in a apara interesele romanilor si ale Romaniei. Spun romanilor pentru ca avem 3,5 milioane de cetateni care au ales ca plece in diferite state ale Uniunii Europene pentru un loc de munca mai bine platit. Acesta este si motivul pentru care indemnul nostru la alegerile din 26 mai este 'Uniti in Europa' ", a declarat Eugen Tomac, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi.

Conform acestuia, "romanii din UE au nevoie de o formatiune care sa li se adreseze direct, de oameni politici care sa medieze un dialog cu guvernele statelor in care locuiesc comunitati mari de romani".