Europarlamentarul PSD Gabriela Zoana considera ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa plece de la Cotroceni si ca nu isi doreste un presedinte care sa nu incite la violente sociale.

"Vreau un presedinte de tara competent, nu unul letargic. Un presedinte care sa tina la acest popor si sa nu asculte ordinele strainilor in nicio imprejurare.



Vreau ca presedintele Romaniei sa reuseasca sa citeasca in timp util si sa promulge legile care i se trimit de catre Parlament, nu unul pe care il resusciteaza consilierii de imagine din cand in cand, la ore de maxima audienta.

Vreau un presedinte care sa nu puna in pericol dezvoltarea tarii prin blocarea legii bugetului de stat. In acel buget sunt prevazuti bani de pensii, de alocatii si de salarii, dar si sume pentru investitii.

Vreau un presedinte de tara care sa nu actionezedupa propria agenda electorala, ci dupa nevoile neamului sau.

Vreau un presedinte care sa nu incite la violente sociale, care sa nu divizeze Romania in doua tabere, in functie de interesele si afinitatile politiceale fiecaruia.

Vreau un presedinte de tara demn de functia pe care vremelnic o ocupa, un presedinte care sa gandeasca si sa munceasca doar in interesul tuturor romanilor.

Vreau un presedinte care sa nu mearga de joi pana marti la schi, pe partii, si care sa nu blocheze statiunile romanesti prin masurile de securitate aberante prilejuite de vizita sa.

Pentru ca tara sa mearga pe termen lung intr-o directie buna, ne trebuie un fundament solid. Ne trebuie un lider in fruntea tarii, nu un turist comod. Nu avem nevoie de un pretins neamt la Cotroceni, ci de un roman autentic, care sa isi doreasca din toata fiinta sa serveasca numai intereselor romanilor si ale Romaniei.

Nu avem nevoie de un presedinte care sa faca pasi mici intr-o directie gresita, ci de un presedinte de tara care sa faca pasi mari in directia cea buna.

Imi doresc un presedinte competent, transmite europarlamentarul", printr-un comunicat de presa, potrivit Stiripesurse.ro.