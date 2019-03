Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca relatia sa cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, este "in refacere", el adaugand ca, spre binele bucurestenilor, in perioada urmatoare ar fi utila o discutie aplicata cu edilul-sef.

"Eu cred ca aceasta relatie este in refacere, din partea mea este deschidere totala, cum a fost intotdeauna. Eu nu uit ceea ce am promis impreuna cu Gabriela Firea pentru Bucuresti. Daca cumva PSD-ul, eu trebuia sa facem ceva mai mult o sa facem, daca cumva ea trebuia sa faca ceva mai mult eu sper sa o faca, dar cred ca sunt mai multe lucruri care ne unesc decat cele care ne despart. Cred ca o intalnire si o discutie, intr-o perioada urmatoare, nu poate decat sa fie utila in primul rand pentru bucuresteni. Bucurestiul este o miza mare pentru orice roman. De fapt, sunt putini romani care nu ajung in Bucuresti si care nu au nevoie de un Bucuresti bun", a precizat Liviu Dragnea, la finalul Conferintei extraordinare de alegeri a Organizatiei PSD Ilfov, intrebat care este in prezent relatia sa cu Gabriela Firea, fostul presedinte interimar al filialei social-democratilor ilfoveni.

In cadrul Conferintei de alegeri, Dragnea a admis ca in relatia cu Gabriela Firea au fost greseli de ambele parti, scrie Agerpres.