"Dupa ce scapam de javrele astea penale, vinovatii sunt pedepsiti si autostrazile incep sa fie construite, mai e ceva de facut. Sa construim in fiecare capitala de judet un muzeu al luptei anti-comuniste si un muzeu al luptei anti-coruptie. Si fiecare elev, student si angajat la stat sa petreaca OBLIGATORIU 2 zile pe an acolo.

In plus - in toate scolile - cursuri obligatorii despre anti-comunism, anti-coruptie si educatie civica, date de ONG-uri cu oameni cu experienta.

La fel au facut Germanii ca sa scape de nebunia nazista dupa razboi. Si a functionat. Si au mai facut ceva - au interzis prin lege orice propaganda nazista. La noi ar trebui interzisa dur orice propaganda sau discurs pro-comunist si pro-corupti", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.