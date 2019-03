Candidatul PPE pentru presedintia Comisiei Europene, Manfred Weber, a reafirmat sambata ca Popularii Europeni sprijina numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror-sef al Parchetului European.



"Pentru prima oara vom avea un procuror-sef european, care are ocazia de a implementa statul de drept si a lupta impotriva coruptiei nu numai la nivel national, dar si la nivel european. Pentru aceasta functie am nominalizat o persoana din Romania, care a fost propusa de Parlamentul European ca si candidat. Este o surpriza pentru mine ca Guvernul din Romania nu sprijina acest candidat, nu o sprijina pe aceasta doamna. Eu cred ca Romania ar trebui sa fie mandra ca primul procuror-sef european ar putea sa fie un reprezentant al Romaniei, un cetatean roman. Noi sprijinim aceasta numire intru totul", a precizat Manfred Weber, la Summitul liderilor locali si regionali ai Partidului Popular European, care are loc la Bucuresti, conform Agerpres.

Pe de alta parte, el a aratat ca "este o tragedie ca Romania nu mai este un pionier in procesul decizional la nivel european".

"Este nevoie de aer proaspat, de spiritul tanar al noii generatii. Stiti care este motivul? Motivul este ca exista actualul Guvern din Romania, care se gandeste mult mai mult la interesul liderilor de partid si mult mai putin la interesul cetatenilor romani in context european", a declarat Weber.

El a sustinut insa ca exista o persoana "care a dat Uniunii Europene semnalul clar" ca poate "avea in continuare incredere in viitorul acestei tari, in Romania ca partener - presedintele Klaus Iohannis, care a fost intotdeauna un lider extraordinar".