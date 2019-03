Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata, la Snagov, ca a constatat ca presedintelui Klaus Iohannis ii e lene si sa vorbeasca.

"Ieri, presedintele, care se ineaca si ii e lene sa si vorbeasca, a semnat bugetul Romanei. Nu stiu cum a reusit ieri sa il semneze. (...) Putea sa il semneze de acum o luna si milioane de copii beneficiau de alocatii mai mari, primarii lucrau pe programe finantate pe acest buget, programele din sanatate ar fi inceput sa functioneze.

Incepand de ieri, de cand acest lenes (presedintele Klaus Iohannis- n.red.) a semnat bugetul, este disponibil fondul de dezvoltare si investitii accesibil pentru autoritatile locale in valoare de 10 miliarde de euro. (...). Banii sunt! Vointa politica este, dar trebuie sa spunem si lucrurile care nu functioneaza cum trebuie.

Eu le spun mereu si le spun in continuare cu tarie chiar daca unii se vor supara, ma vor certa si ma vor injura. Eu nu o sa am gand niciodata sa spun lucruri in care nu cred sau sa ascund lucruri doar din convingeri electorale sau pentru castig electoral", a declarat Liviu Dragnea, potrivit Antena3.ro.