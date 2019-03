Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat, vineri, ca studiul de fezabilitate pentru realizarea autostrazii Moldova poate sa fie finantat pe actuala perioada de programare, dar este necesara o solicitare din partea Guvernului, care nu a fost depusa deocamdata.

"In legatura cu autostrada Moldova, serviciile noastre de la DG Regio au avut consultari cu Guvernul Romaniei si evaluarea noastra este ca putem oferi finantare pentru realizarea studiului de fezabilitate pe actuala perioada de programare, dar avem nevoie de o solicitare din partea Guvernului Romaniei, pe care nu o avem. Deci noi ne-am oferit, la Comisie, sa realizam studiul de fezabilitate pentru autostrada Ungheni - Iasi - Targu Mures pe perioada actuala de programare si din viitorul buget, de la 1 ianuarie 2021, sa se realizeze constructia efectiva. Dar aceste lucruri nu le putem face fara a primi un proiect - la fel cum e si cazul Sibiu - Pitesti, care are prioritate in Master Planul de Transport - fara ca proiectele sa fie depuse la Comisie", a explicat Cretu, la o conferinta de presa sustinuta alaturi de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, la sediul municipalitatii, potrivit Agerpres.

Comisarul european a mentionat ca inca din prima zi a mandatului sau a tras "semnale de alarma", asupra "nevoii de conectare a Romaniei la reteaua europeana de transport si autostrazi". Precizarile au fost facute in replica la o intrebare din partea mass media referitoare la o eventuala sustinere pentru protestul "Romania vrea autostrazi #sieu".

"Exista un Master Plan de Transport, aprobat de Comisia Europeana inca din anul 2015 si pentru mine este absolut inexplicabil de ce, dupa ce o tara isi stabileste prioritati, nu depune si proiecte aferente catre Comisia Europeana. Pentru ca, stiti foarte bine, proiectele se realizeaza in statele membre, Comisia le aproba pe cele in valoare de peste 50 de milioane de euro. Dupa parerea mea, orice semnal este binevenit pentru a accelera realizarea de proiecte si implementarea lor. Pe de alta parte, este foarte trist ca Romania e pe primul loc in ceea ce priveste rata mortalitatii in accidente rutiere. Infrastructura de transport inseamna, de fapt, investitii, locuri de munca, o viata mai buna pentru cetateni", a precizat Cretu.

In acest moment la Bruxelles sunt in curs de evaluare doar "cateva proiecte noi" depuse din partea Romaniei

In timpul mandatului sau au fost aprobate 49 de proiecte din domeniul infrastructurii din Romania

", a precizat Cretu.", a spus Cretu.