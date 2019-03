PMP intentioneaza sa initieze o motiune simpla pe Transporturi, a anuntat, vineri, presedintele partidului, Eugen Tomac, care a afirmat ca si el se alatura protestului pentru lipsa de autostrazi.

El a spus, totodata, ca PSD este principalul vinovat ca bucurestenii nu au o sosea de centura.

"In ton cu modul in care au inteles foarte multi dintre romanii liberi sa se exprime astazi, spun ca si eu imi doresc sa avem autostrada pana la Suceava sau pana la Iasi si eu imi doresc sa ajung in doua ore pana la Brasov si eu mi-as dori foarte mult sa pot ajunge pana in inima Transilvaniei, la Cluj, pe o autostrada care sa lege Capitala de Ardeal si eu cred ca pana la Sibiu ar trebui sa avem cat mai urgent o autostrada, tronsonul Pitesti - Sibiu promis de toate guvernele dupa 1990. Si eu imi doresc ca cel mai mare mincinos din aceasta tara, cel care a promis ca daca nu va construi 1.000 de km de autostrada va pleca acasa, intre timp s-a razgandit pentru ca nu vrea sa plece ca prostul, dar principalul vinovat pentru ca bucurestenii nu au astazi o autostrada in jurul Bucurestiului, o sosea de centura cel putin si pentru ca niciun proiect major de infrastructura nu a fost pus in aplicare, nici macar nu exista studii de fezabilitate este PSD care guverneaza din 2012 pana in prezent", a afirmat Tomac, la inaugurarea cabinetului sau parlamentar, potrivit Agerpres.

El a spus ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si-a luat angajamentul ca va pleca daca nu se va respecta programul de guvernare, dar, intre timp, s-a razgandit.

"Dragnea si-a luat acest angajament, intr-o emisiune de televiziune spunea ca, daca nu vor fi in stare sa isi respecte programul de guvernare, vor pleca acasa si el primul va fi cel care va da tonul acestor plecari. Intre timp s-a razgandit, nu vrea sa plece ca prostul, dar Romania se sufoca din cauza acestor politicieni", a sustinut Eugen Tomac.

In opinia sa, este firesc ca oamenii sa-si exprime "disperarea si nemultumirea" fata de actuala guvernare

", a mentionat liderul PMP.

Tomac a precizat ca lunea viitoare va avea discutii cu reprezentantii celorlalte partide de Opozitie privind depunerea acestei motiunii simple.

El a prezentat o statistica a Ministerului de Interne care arata ca numai in 2018 au fost inregistrate peste 6.000.000 de masini noi

", a adaugat Tomac.

El si-a inaugurat, vineri, un nou cabinet parlamentar in Strada George Calinescu din Capitala. "Am vrut sa fie un moment aparte, pentru ca imi era foarte simplu sa vin aici sa pun un anunt pe internet si sa dam un comunicat, dar totusi tin foarte mult ca acest spatiu sa fie un spatiu viu unde cetatenii sa poata veni. (...) Suntem un partid care are un profil patriotic si pentru noi obiectivul de tara Romania de la 1918 este un obiectiv indraznet. Mi-am si instalat aici in birou harta Romaniei de la 1918, pentru ca orice cetatean care va intra in acest birou trebuie sa stie ca Romania nu a fost pana la Prut, cum este astazi", a explicat Tomac.