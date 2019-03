Realizatorul tv Rares Bogdan, primul nominalizat pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare, a declarat, vineri, ca sustine realizarea unei aliante, pe modelul Conventiei Democrate sau Aliantei DA, intre partidele din Opozitie dupa scrutinul din luna mai.

"In aceasta campanie nu voi aduce niciun atac colegilor din Opozitie. Nici celor din Partidul Miscarea Populara (PMP), nici celor din USR-PLUS si nici celor din DEMOS, pentru ca eu cred ca, dupa alegerile europarlamentare, singura sansa a acestei tari este sa vedem un nou model Alianta DA sau Conventia Democrata, in care PNL, care va obtine un scor de minim 10 procente peste urmatorul clasat din zona de opozitie, sa aiba un prim cuvant, dar sa reuseasca o unitate a Opozitiei care sa-l duca pe presedintele Romaniei la Palatul Cotroceni pentru al doilea mandat inca din primul tur si care sa asigure castigarea alegerilor locale in toate orasele Romaniei, in toate municipiile si in aproape toate comunele acestei tari", a spus Rares Bogdan, potrivit Agerpres.

El a mentionat insa ca exclude o alianta cu Pro Romania si cu UDMR

", a mai spus Rares Bogdan.

Realizatorul tv Rares Bogdan deschide lista candidatilor PNL la alegerile europarlamentare din 26 mai, lista valida joi de catre liberali. El s-a aflat vineri in Valcea, alaturi de europarlamentarul Daniel Buda, pentru a participa impreuna cu liberalii valceni la strangerea de semnaturi in municipiile Ramnicu Valcea si Dragasani.