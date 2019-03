Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, vineri, ca este "o minciuna" anuntul Ministerului Transporturilor privind inceperea constructiei autostrazii Moldova, el sustinand ca nu sunt alocati bani in buget pentru acest obiectiv.

"Este o minciuna. Ministrul Cuc este un mare ipocrit care trebuie sa plece din functie si este o sfidare reinstalarea lui in fruntea Ministerului Transporturilor, pentru ca in proiectul de buget nu am vazut bani alocati si atat timp cat nu ai bani nu ai cum sa promiti ca esti in stare sa implementezi ceva. Nu am vazut un contract incheiat intre Guvern si Comisia Europeana pe vreun tronson mare de autostrada. Sigur ca sa te duci in salopeta in santier da bine, dar nu mai traim in epoca in care oamenii pot fi mintiti. Deci ne putem informa", a spus Eugen Tomac, la inaugurarea cabinetului sau parlamentar, in legatura cu anuntul Ministerului Transporturilor privind inceperea constructiei autostrazii Moldova.

Tomac: Ministrul Transporturilor trebuie sa prezinte fisa cu banii alocati pentru finalizarea acestui proiect

", a mai spus Tomac, potrivit Agerpres

Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a inspectat, vineri, lucrarile la centura ocolitoare a municipiului Bacau si a anuntat ca vineri incepe constructia la autostrada Moldovei.

"Nu intamplator ma aflu astazi in Moldova. Am venit ca sa anunt ca astazi vom incepe constructia la autostrada Moldovei, pentru ca acest sector de autostrada face parte din Coridorul IX pan-european. (...) Acesta este doar inceputul, o sa vedeti pe toate santierele o mobilizare exemplara si toti constructorii vor lucra asa cum trebuie de acum inainte si ma refer la finalizarea lucrarilor in termenele contractuale pe care si le-au asumat. Autostrada Moldovei este o prioritate pentru acest Guvern si de astazi vom incepe lucrarile la aceasta autostrada. Noi muncim, noi nu avem pauze la Ministerul Transporturilor, iar constructorilor le-am multumit ca pe perioada cat nu a fost bugetul promulgat au lucrat in continuare si nu s-au oprit. Mesajul este clar: a inceput constructia autostrazii Moldova, ne-am tinut de promisiune", a spus ministrul Razvan Cuc.