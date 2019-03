Liderul PLUS, Dacian Ciolos, sustine ca daca romanii vor alege un drum european in 26 mai, coruptii si penalii nu vor mai avea ce sa caute in functii publice.

"Nu se poate ca intr-o tara care isi spune democratica de aproape trei decenii si intr-o democratie in care statul ar trebui sa isi asume niste responsabilitati pentru ca foloseste banii cetatenilor, in ultimii ani singurul spital care a fost construit sa fie acela asumat de organizatiile neguveramentale. Nu se poate ca pentru autostrazi, cand aveam un plan de lucru deja stabilit din 2016, initiativa de a incepe sa se lucreze la infrastructura sa vina tot de la un privat, tot din societatea civila.Votul din 26 mai trebuie sa fie un vot care sa insemne mai mult decat trimiterea unor membri romani competenti in Parlamentul european.

Trebuie sa ne asumam ca 26 mai va fi un moment de referendum in Romania, un referendum la care romanii sa aleaga pentru Romania o directie europeana, o directie bazata pe acele valori si principii unde in frunte sa punem, in primul rand, onestitatea, cinstea si profesionalismul si atunci penalii si coruptii sa nu mai fie in functii publice, dar nici in diverse demnitati publice si nici in fruntea statului, sau daca stam in continuare departe indiferenti, iesim la protest si ne asumam faptul ca cei care s-au cocotat acum in fruntea statului ne duc intr-o directie care inseamna intuneric, care inseamna subdezvolatare sau care inseamna subdominarea statului de catre grupuri de interese pentru ca asta se intampla", a declarat Dacian Ciolos, potrivit Stiripesurse.ro.