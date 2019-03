Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului, a declarat, vineri, la Galati, referindu-se la protestul de 15 minute organizat pentru a atrage atentia asupra lipsei autostrazilor din Moldova, ca ritmul de constructie al autostrazilor din Romania a fost unul inacceptabil de lent, vinovate fiind toate partidele care s-au perindat la putere in ultimii 20-30 de ani.



Tariceanu a precizat insa ca in bugetul pe 2019 sunt prevazute sumele necesare pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere si feroviare in zona Moldovei.

"Ritmul de constructie al autostrazilor din Romania a fost unul inacceptabil de lent si aici este o responsabilitate partajata a tuturor partidelor care s-au derulat la putere in Romania in ultimii 20 de ani sau 30 de ani. Ceea ce va pot spune insa, este un motiv de satisfactie, dar desigur minor pentru mine, ca anul acesta in bugetul pe 2019 sunt prevazute sumele necesare pentru realizarea proiectelor importante de infrastructura rutiera si feroviara pe Moldova", a afirmat Tariceanu.

Totodata, liderul ALDE a spus ca daca s-ar afla in postura de ministru al Transporturilor ar lua cateva masuri menite sa eficientizeze constructia de autostrazi - reorganizarea CNAIR, majorarea cu 70% a salariilor celor care se ocupa de constructia de autostrazi si implicarea directa si personala in lucrari, prin efectuarea de verificari, pe santiere si mobilizarea tuturor institutiilor cu rol in acordarea autorizatiilor si avizelor de constructii, scrie Agerpres.

"Cineva m-a intrebat ce as face eu daca as fi ministru al Transporturilor, maine. Sunt doua-trei lucruri care sunt absolut necesare. In primul rand, este nevoie de o reorganizare a CNAIR-ului, in sensul descentralizarii. CNAIR-ul vrea sa faca autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri judetene si totul e concentrat intr-o singura structura si nu functioneaza. In al doilea rand, in Ministerul Transporturilor, nu femeia de serviciu, nu soferul, dar cei care lucreaza pe infrastructura cu fonduri europene, pe acestia i-as plati cu 70% in plus, ca sa sfaraie. Si al treilea lucru, daca esti ministru si ai de gestionat un domeniu critic cum este acesta, daca nu te implici personal, daca nu te duci pe santier sa verifici stadiul executiei lucrarilor, sa-i biciuiesti putin, nu se face nimic", a spus Tariceanu.