Europarlamentarul PSD Claudia Tapardel sustine ca presedintele Iohannis e toxic si ca nu a facut nimic bun pentru Romania





Fiecare iesire a presedintelui Klaus Iohannis in mass-media este o dovada ca Romania nu are cu adevarat un sef al statului, care sa fie echilibrat si sa inteleaga cum functioneaza economia. Din pacate, Romania are la Palatul Cotroceni un presedinte care nu a facut nimic bun pentru tara timp de 5 ani si care acum are tupeul de a se prezenta in fata electoratului pentru a cere un nou mandat, se arata intr-un comunicat transmis de europarlamentarul PSD.



"Klaus Iohannis a dovedit si astazi ca este un presedinte toxic pentru Romania, un presedinte care a reusit performanta negativa de a dezbina, in loc sa uneasca, de a produce panica, in loc sa produca echilibru in societate. Ce a rezolvat Klaus Iohannis blocand pentru cateva saptamani intrarea in vigoare a legii Bugetului de stat? Absolut nimic! Nu a facut decat sa intarzie punerea in aplicare a unor masuri benefice pentru romani. Si dupa ce a intarziat aplicarea masurilor, presedintele Iohannis da dovada de foarte mult cinism acuzand PSD ca este vinovat de intarzierea progresului Romaniei. Singurul care a facut tot ce a putut in ultimii ani pentru a intarzia progresul acestei tari este chiar Klaus Iohannis!", a spus Claudia Tapardel.

De asemenea, mai sustine ca presedintele Romaniei este cel care traieste de-a dreptul intr-o lume paralela. Nu intelege nimic din ceea ce se intampla in Romania, singura sa misiune fiind aceea de a pune bete in roate actualei guvernari, scrie Agerpres.



"PSD este singurul partid care a marit pensiile si salariile romanilor. In schimb, presedintele Klaus Iohannis este reprezentantul camarilei care a taiat salariile si a vrut sa taie si pensiile. De asemenea, PSD este partidul care, imediat ce a ajuns la guvernare, a redeschis spitalele inchise in mod aberant de Guvernul Boc. PNL, dominat in prezent de lideri ai fostului PDL - partidul care va intra in istorie prin taierile de salarii si inchiderea spitalelor, il sustine pe Iohannis pentru un nou mandat la Palatul Cotroceni. Trebuie sa ai foarte mult tupeu sa faci declaratii despre nivelul de trai al romanilor cata vreme tu esti reprezentantul celor care au taiat veniturile oamenilor. Dar aici nu mai este vorba despre tupeu, ci despre cinism si disperare.

Klaus Iohannis este disperat ca pierde teren in fiecare zi si se agata de ultima speranta, reprezentata de nivelul de trai al romanilor. Uita insa un amanunt extrem de important: actuala coalitie de guvernare este singura care se preocupa de viata romanilor, iar acest lucru se va dovedi si la viitoarele alegeri", a precizat Claudia Tapardel.