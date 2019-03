Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat, vineri, la Craiova, ca in realitate Romania majoritara vrea o guvernare fara hoti, o guvernare in care "cei condamnati pentru furt din bani publici nu fac si bugetul tarii".



"Aceasta campanie (campania pentru europarlamentare, n.r.) o vedem ca o campanie de mobilizare. Mesajul pe care il transmitem este: "Implicati-va, haideti la vot"! Pariul nostru este ca in realitate Romania majoritara vrea o guvernare fara hoti, vrea o guvernare in care cei condamnati pentru furt din bani publici nu fac si bugetul tarii, o tara in care cei competenti intr-un domeniu sa poata sa imbunatateasca si performanta statului in acel domeniu, in care antreprenorii sa aiba un spatiu in care sa se dezvolte, sa nu mai ajungem in situatia in care suntem acum de a ne imprumuta la cel mai mare cost din Europa, pentru ca dobanda este legata de credibilitate. Daca nu iesim din logica asta si nu devenim parteneri seriosi, nu avem niciun viitor", a spus Barna, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.

Acesta a subliniat ca Alianta USR-PLUS are o lista de europarlamentari de departe cea mai buna pe care a avut Romania de cand este membra UE si participa la alegerile europarlamentare.

"Foarte multi sunt oameni cu cariere consistente, care inainte de a deveni politicieni au facut parte din componenta activa a societatii, aceea componenta la care facem apel sa se implice in politica. (...) Ceea ce ofera Alianta USR-PLUS este increderea ca putem avea si oameni cinstiti, si oameni profesionisti si oameni care cred ca politica nu este despre beneficii personale, ci despre cum ne guvernam mai bine. Foarte multi romani din diaspora cu care am discutat spuneau ca au plecat nu din cauza salariului minim, ci pentru ca nu mai aveau incredere ca pot avea o viata decenta in Romania", a mai declarat liderul USR.

Copresedintii Aliantei 2020 USR-PLUS, Dacian Ciolos si Dan Barna, se afla vineri la Craiova, alaturi de cei nominalizati pe lista comuna pentru alegerile europarlamentare. Acestia vor participa la o actiune de strangere de semnaturi pe traseul str. Fratii Buzesti - Piata Mihai Viteazul si vor avea o intalnire cu cetatenii la Hotelul Ramada Plaza.