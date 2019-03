Presedintele Klaus Iohannis a criticat vineri faptul ca legea bugetului de stat pe 2019 nu a fost reexaminata de Parlament, ajungand la promulgare neschimbata, si a acuzat PSD de rea vointa.





"PSD a picat si ultimul test al responsabilitatii. Legea bugetului de stat pe care am retrimis-o Parlamentului pentru corectarea gravelor erori din continutul sau a ajuns la promulgare neschimbata. O singura zi - atat a alocat PSD in Parlament pentru reexaminarea unui proiect atat de important pentru tara. Este nu doar o crasa lipsa de seriozitate, este de-a dreptul rea vointa refuzul PSD de a repara un buget care in mod evident va genera efecte negative in economie, resimtite, din pacate, de cetateni. Mi-as fi dorit sa promulg un buget bun pentru Romania si pentru romani. Nu a fost sa fie", a declarat seful statului, la Palatul Cotroceni.

El a afirmat ca PSD nu a tinut cont de remarcile sale, dintr-o "logica exclusiv politicianista".

Potrivit acestuia, nu vor fi spitale si autostrazi, ci preturi majorate, noi taxe si impozite, deficite si dezechilibre economice.

"PSD este singurul vinovat pentru intarzierea progresului Romaniei. Degeaba incearca PSD sa gaseasca tapi ispasitori cand de fapt bugetul a fost intarziat excesiv doar pentru ca Guvernul l-a aprobat si l-a trimis Parlamentului pentru dezbateri cu o intarziere de trei luni de zile fata de termenul prevazut de lege. Majoritatea PSD-ista interesata mai degraba de cumetrii politice si de lupta impotriva Justitiei demonstreaza o lipsa grava de responsabilitate in ceea ce priveste finantele publice si situatia economica a Romaniei", a spus Iohannis.

Iohannis: "Guvernarea PSD a esuat!"

In opinia sa, OUG 114 arata ca guvernarea este una "toxica pentru stabilitatea economica si financiara a Romaniei si pentru bunastarea populatiei, care suporta in fiecare zi costurile finale ale incompetentei si imposturii PSD".

"Experimentele unor asa-zisi vizionari din PSD ameninta viitorul unor sectoare economice vitale pentru Romania. Au facut un buget care sa dea frumos pe hartie, dar care este bazat pe promisiunea ca la rectificarea bugetara se vor astupa anumite gauri. Sunt invocate cu cinism, in discursuri populiste, categoriile cele mai vulnerabile, insa deciziile politice arata ca PSD nu este deloc interesat de ceea ce se intampla cu acesti oameni", a sustinut Iohannis.

El a precizat ca toata guvernarea PSD din ultimii doi ani este o "mare gaura neagra pentru economia romaneasca si pentru societatea romaneasca". "Guvernarea PSD a esuat!", a conchis seful statului.

Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2019.