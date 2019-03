Norica Nicolai a reactionat dupa anuntul lui Rares Bogdan ca a intrat in politica si ca va candida la europarlamentare pe lista PNL.



"Domnul Blaga are niste merita organizatorice incontestabile. Mi se pare ca in PNL erau suficienti liberali care meritau sa fie pe acest loc. (...) Eu am fost data afara pentru ca m-am opus fuziunii cu PDL. (...) Talentul de slugoi nu inlocuieste caracterul unui politician", a spus Norica Nicolai, citata de stiripesurse.ro.

Jurnalistul Rares Bogdan a anuntat si ca nu va mai realiza emisiunea "Jocuri de putere".

"Le multumesc colegilor de la Realitatea. Ii multumesc lui Cozmin, sper sa gaseasca un inlocuitor mai bun. Ma voi bate pentru libertatea presei, pentru libertatea cuvantului. Parasesc presa cu durere. A fost cea mai grea decizie din viata mea. Sper ca voi avea succes in politica, asa cum am avut si in presa", a spus Rares Bogdan