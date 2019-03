Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca spera ca Liviu Dragnea, ''daca are curaj si demnitate'', sa fie pe primul loc pe lista de candidati PSD pentru alegerile europarlamentare.



''Eu inca sper ca domnul Dragnea, daca are putin curaj si demnitate pentru PSD, sa fie pe primul loc pe lista, sa participe la aceste dezbateri. Altfel, inseamna ca se va comporta, folosesc un termen care ii place, ca un sobolan, care sta numai in intuneric, in cotloane si baga pe altii in fata. Pe Dancila o baga in fata, ati vazut, el nu stie ce se intampla in Guvern, cand e ceva de rau stie Dancila.

La europarlamentare o baga pe Rovana, la batut oamenii in piata a bagat-o pe Carmen Dan. Cred ca asta denota o lasitate care romanilor nu le place si care cred ca va fi importanta la vot'', a declarat Ponta, citat de antena3.ro.