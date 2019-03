Fostul premier, Dacian Ciolos, a declarat joi, la Miercurea Ciuc, ca, in acest moment, o mare parte din populatia Romaniei se afla intr-o situatie de deznadejde, el considerand insa ca tara noastra are si o foarte mare oportunitate de dezvoltare pentru urmatorii ani.





"Este, probabil, un paradox, dar e important sa vedem lucrurile din perspectiva asta... e o mare deznadejde, foarte multi oameni si-au pierdut si isi pierd speranta, dar cred, in acelasi timp, ca e o mare oportunitate, pentru ca daca oamenii se trezesc si isi asuma rolul pe care il au in societate, fara sa mai delege responsabilitatea asta unor lideri politicieni care le vand gogosi si, daca isi asuma, ies la vot si se implica, chiar in partide politice, indiferent in care. Oamenii de buna credinta care considera ca lucrurile nu merg bine in tara asta ar trebui sa isi asume si sa se implice, sa rupem bariera asta intre casta politica si categoriile sociale care vor sa-si asume un alt viitor in Romania. Fara implicare, din punctul meu de vedere, fara implicare ne plangem degeaba", a spus liderul PLUS.

Acesta a vorbit si de posibilitatile reale de valorificare, din 2020, a potentialului de crestere economica pe care il are Romania, dar si despre romanii din "diaspora apropiata" care pot fi reconectati la tara si cu ajutorul carora se poate face "o infuzie de alta mentalitate si de un alt mod de a vedea lucrurile".

Dacian Ciolos s-a referit la necesitatea reformarii statului si administratiei publice, sustinand ca statul incurca, in acest moment, dezvoltarea antreprenoriala si economica, "prin incompetenta, prin politizarea administratiei publice, prin alte interese decat cele ale cetateanului".

Fostul premier a punctat faptul ca statul trebuie sa creeze conditii antreprenorilor si investitorilor, sa investeasca, sa creeze locuri de munca, trebuie sa elaboreze reguli clare si predictibile si sa se preocupe de buna administrare a resurselor publice, scrie Agerpres.

Totodata, el a mai sustinut ca este nevoie de modificarea Constitutiei, de redefinirea raportului dintre puterea executiva, puterea legislativa si puterea judiciara, de o reforma a administratiei publice, avand ca obiectiv profesionalizarea si depolitizarea acesteia.

Dacian Ciolos se afla, joi, in judetele Harghita si Covasna unde are intalniri cu simpatizantii si sustinatorii din zona.